Nick Kyrgios ii face o propunere neasteptata lui Rafa Nadal

Dupa ce l-a atacat constant in ultimul an, Kyrgios vrea sa se impace cu Nadal si i-a propus o discutie "fata in fata" intr-un live pe Instagram."Rafa, hai sa facem acest live pe Instagram impreuna. Sunt gata sa o fac. Rafa Nadal, hai sa o facem", a anuntat Kyrgios pe Instagram.Conflictul dintre Rafa Nadal si Nick Kyrgios a inceput in urma cu un an, dupa un meci direct de la Acapulco.Nadal a spus ca Kyrgios a fost lipsit de respect prin felul in care s-a bucurat pentru victorie.In replica, Kyrgios i-a transmis lui Nadal "sa-si vada de treaba" si apoi a publicat o imagine cu o seringa pe o retea de socializare, langa poza ibericului.De atunci, Kyrgios l-a criticat pe Nadal in mai multe randuri.C.S.