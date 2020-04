Presa spaniola dezvaluie planul pus la cale de Rafa Nadal

Ziare.

"In acest moment, tenisul este lucrul mai putin important, pe primul plan se afla sanatatea tuturor. Insa da, in urmatoarele luni, academia mea ii poate ajuta pe ceilalti jucatori profesionisti si as fi fericit ca ei sa poata veni acolo. Chiar daca nu avem turnee in perioada imediat urmatoare, ma gandesc ca un challenger intre noi ar ajuta acum la mentinerea nivelului pentru reluare circuitului", a explicat Nadal.Intr-un comunicat, Rafal Nadal Academy a indicat c a doreste sa gazduiasca evenimente in urmatoarele luni, atunci cand situatia o va permite. Academia campionului spaniol a precizat ca se afla in discutii cu ATP pentru "organizarea unui campus de competitii".Dorinta lui Nadal si a academiei sale ar fi aceea de a gazdui jucatori din circuitele ATP si WTA in cadrul instalatiilor de la Manacor, iar meciurile sa fie transmise la televiziune."ATP apreciaza cu adevarat aceasta idee. La Rafa Nadal Sports Center, avem capacitatea de gazdui un numar important de jucatori si antrenori, pentru ca ei sa se poata antrena si infrunta, fara sa paraseasca locul. Avem un mare centru de fitness, o piscina semi-olimpica si un SPA, care le-ar permite sa urmeze o pregatire buna si sa reintre in forma", a afirmat Moya.