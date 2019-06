Prima reactie a lui Rafa Nadal, dupa ce a obtinut inca un succes la Roland Garros

Ziare.

Scorul a fost unul in patru seturi, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:La festivitatea de premiere, Nadal a fost entuziasmat si iata ce a declarat:"Vreau sa il felicit pe Dominic, e un mare jucator, a facut un mare turneu, chiar sper ca va avea sansa sa castige un turneu de Mare Slem, e un jucator foarte bun, are o pasiune extraordinara. Mi-e greu sa explic de ce joc asa de bine aici, e un vis implinit. A inceput totul in 2005, imi aduc aminte, nu imi inchipuiam ca voi ajunge aici, in 2019, cu 12 trofee, e chiar uluitor pentru mine.Dominic e o persoana care munceste atat de mult in circuit, e o placere sa joc cu el, ai fost si esti o inspiratie pentru mine, am muncit mult astazi ca sa te inving. Stiu cat de greu este pentru tine, dar acesta este sportul. Ai o echipa buna, sunt convins ca vor veni si timpuri mai bune.Acum cateva luni nu stiam foarte sigur daca voi fi prezent aici, am avut multe probleme medicale, fara cei care sunt langa mine nu stiu daca as fi putut ajunge aici. Vreau sa il salut si pe Majestatea Sa, Regele Juan Carlos, care a venit aici sa ma sustina", si-a incheiat speech-ul marele jucator spaniol, care ajunge astfel la 18 trofee de Mare Slem in palmares.Rafa Nadal se apropie asadar la 2 trofee in spatele marelui Roger Federer la acest capitol, cei doi fiind fara discutie cei mai mari jucatori de tenis din toate timpurile.Pentru crema tenisului mondial urmeaza turneul de Mare Slem de la Wimbledon, care va incepe de la 1 iulie.D.A.