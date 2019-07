Rafa Nadal a facut o achizitie de lux - pe ce a platit 5 milioane de euro

Ziare.

Noul yacht al lui Nadal are 27 de metri lungime, 7 camerer si poate gazdui pana la 12 persoane, conform Segodnya Nadal a platit 5 milioane de euro si va intra in posesia yachtului anul urmator.Averea lui Rafael Nadal este estimata de specialisti la 180 de milioane de dolari.El incaseaza anual doar din sponsorizari in jur de 26 de milioane de dolari.Rafa Nadal este unul dintre cei mai buni tenismeni din istorie, avand in palmares 82 de trofee, dintre care 18 de Grand Slam.C.S.