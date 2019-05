Rafa Nadal a intrat in istoria tenisului dupa victoria obtinuta in fata lui Djokovici in finala de la Roma

Ziare.

Dupa ce l-a invins pe Novak Djokovici in finala turneului de la Roma , ibericul a devenit jucatorul din toata istoria cu cele mai multe victorii in fata unui sportiv aflat pe locul 1 ATP In total, Nadal a castigat 20 de meciuri impotriva jucatorilor aflati la acel moment pe locul 1 ATP.El a reusit astfel sa il depaseasca pe Boris Becker, care are in cariera 19 victorii in fata sportivilor ce la ora meciului se aflau pe locul 1 ATP.Ivan Lendl are 14 astfel de victorii, Novak Djokovici are 13, Andy Murray 12, in timp ce Andre Agassi Roger Federer , John McEnroe si Juan Del Potro au cate 10 vicctorii.C.S.