Rafa Nadal bifeaza prima sa finala din sezonul 2020 in ATP

Ziare.

com

Nadal a ajuns in finala de la Acapulco din Mexic, dupa 6-3, 6-2, in careul de asi cu bulgarul Dimitrov, iar in ultimul act va da piept cu Taylor Fritz din SUA. Acesta a trecut de conationalul sau John Isner, scor 2-6, 7-5, 6-3.Nadal si Fritz (35 ATP) s-au mai intalnit pana acum o singura data, in 2019 la Tie Break Tens la Madrid, cand Rafa s-a impus cu scorul de 10-8.Partida va avea loc pe zgura, pe 1 martie, incepand cu ora 5.00 dimineata, ora Romaniei.Turneul de la Acapulco (Mexic) este dotat cu premii in valoare totala de 1.845.265 dolari.In partidele directe cu Dimitrov, Nadal are acum un bilant lejer, scor 13-1.Nadal, 33 de ani, a castigat deja de doua ori la Acapulco, in 2005 si in 2013. Fritz va disputa a cincea sa finala din ATP si va incerca sa castige al doilea sau titlu, dupa cel de la Eastbourne din 2019.In finala feminina de la Acapulco se vor intalni Heather Watson din Marea Britanie si Leylah Fernandez din Canada.