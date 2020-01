Rafa Nadal, cu un tenis imperial, duce Spania in finala ATP Cup. Duel de cinci stele cu Novak Djokovici in ultimul act

Ziare.

Spania avea deja 1-0 la Sydney dupa victoria lui Roberto Bautista in fata lui Nick Kyrgios, victorie venita in doua seturi, scor 6-1, 6-4, cronica intalnirii putand fi recitita mai jos:In partida secunda, Spania a avut mari emotii, caci tanarul De Minaur practic a dominat intalnirea cu liderul mondial Rafa Nadal timp de mai mult de o ora, pana la 6-4, 5-5 mai exact, moment in care ibericul a avut o rabufnire de orgoliu, demna de un adevarat lider mondial.De la acel moment, Rafael a facut 6 game-uri la rand, a castigat setul secund cu 7-5 si s-a dus la 4-0 in mansa decisiva. S-a terminat 4-6, 7-5, 6-1, dupa 2 ore si 15 minute de joc, astfel ca duminica Spania va juca pentru trofeu cu Serbia.Vor fi intalnirile de simplu Lajovici - Bautista si Nadal - Djokovici, iar daca va mai fi cazul, va mai urma si o intalnire decisiva de dublu.Este primul an in care ATP a infiintat aceasta competitie pe echipe, venita imediat dupa Cupa Davis care a avut loc in noiembrie la Madrid, castigata tot de Spania lui Nadal.Infrangerea lui Nadal cu Goffin din sferturi, venita vineri, a fost prima pentru Nadal intr-o competitie pe echipe in tricoul Spaniei din 2004 incoace, de peste 15 ani asadar.Duminica finala va fi transmisa integral de EuroSport.Citeste si: