Rafa Nadal, despre duelul dintre generatii in tenis si cand se vor retrage marii tenismeni din "Big 4"

Partida cu rusul de pe locul 5 ATP va fi televizata pe EuroSport, duminica de la ora 23.Daca va triumfa in fata lui Daniil, pe care l-a invins si in finala Rogers Cup clar, cu 6-3, 6-0, va ajunge la 19 trofee de Mare Slem in cariera, doar cu unul mai putin decat marele sau rival si prieten, Roger Federer.El a fost intrebat de jurnalisti despre ciocnirea intre generatii si daca se teme ca in scurta vreme membri din "Big 4" vor incepe sa se retraga unul cate unul: "Nu e nevoie ca aceasta era sa se extinda. Suntem aici de peste 15 ani. La un moment dat, aceste zile se vor termina, mai devreme sau mai tarziu. Ne apropiem de sfarsit. Am 33 de ani, Novak are 32. Roger are 38, Andy 32, de asemenea.Timpul ne se opreste, e parte din ciclul vietii. Nu sunt ingrijorat ca ne apropiem de final pentru ca in tenis mereu vor fi mari campioni", a vorbit Nadal in fata presei, asa cum puteti vedea si pe larg, in imagini VIDEO mai jos:Stan Wawrinka a fost ultimul tenismen in afara celor 3 mari, Federer, Nadal sau Djokovici, care a triumfat intr-un turneu de Mare Slem, se intampla chiar la US Open, intr-o finala cu Nole.Daca Nadal triumfa duminica, ar fi al 4-lea succes la New York in cariera.Vezi si:D.A.