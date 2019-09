Rafa Nadal explica de ce a plans in hohote la US Open

Ziare.

Nadal a afirmat ca nu s-a mai putut controla deoarece pe durata partidei cu Daniil Medvedev si-a pierdut de mai multe ori respiratia."Din punct de vedere emotional a fost unul dintre cele mai speciale trofee. Parea ca am totul in control, dar lucrurile mi-au alunecat printre degete si mi-am pierdut respiratia de mai multe ori.Pana la urma am castigat si sunt foarte fericit. Totul a fost foarte tensionat si obositor. In ultimul game nici nu mai puteam respira", a spus Nadal la Radio Cadena COPE.Rafael Nadal a reusit sa se impuna in finala de la US Open 2019 la capatul unui meci de poveste.Tenismenul iberic l-a invins pe rusul Daniil Medvedev (5 ATP ) cu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, dupa un meci ce a durat patru ore si 49 de minute.In total, ibericul a ajuns la patru titluri la US Open, dupa cele din 2010, 2013 si 2017.Pentru acest succes, Nadal a primit un cec in valoare de 3.850.000 de dolari si 2.000 de puncte ATP. Medvedev va incasa 1.9 milioane de dolari si a primit 1.200 de puncte.Nadal a ajuns astfel la doua titluri de Grand Slam castigate in acest an, dupa Roland Garros.C.S.