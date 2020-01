Rafa Nadal, furios dupa esecul in fata lui Novak Djokovici

Ziare.

com

Spania a fost invinsa de Serbia in ultimul act, iar Nadal a criticat vehement comportamentul fanilor din tara vecina Romaniei.Nadal spune ca sarbii nu stiu cum sa se poarte cand vin la tenis si ca au confundat acest sport cu fotbalul."Cateodata oameni din anumite tari probabil ca nu inteleg cum sta treaba in tenis. Ei se gandesc ca suntem la fotbal! Atmosfera din tenis este diferita!In anumite momente, respectul a lipsit din partea unei parti a publicului", a spus Nadal intr-o conferinta de presa.Rafa Nadal a fost invins duminica de Novak Djokovici in finala ATP Cup, iar apoi Serbia s-a impus in confruntarea de dublu si a luat punctul decisiv. C.S.