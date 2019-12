Rafa Nadal intra in istoria tenisului cu un record greu de egalat

Ziare.

Ibericul nascut la Manacor va deveni primul jucator de tenis din istorie care ocupa primul loc in clasament in trei decade diferite. Dupa un 2019 fabulos, in care a cucerit 2 trofee de Mare Slem, Roland Garros si US Open, Nadal a terminat din nou pe primul loc in clasamentul ATP.Iar spaniolul se poate lauda acum ca este singurul tenismen din istoria sportului alb care ocupa prima pozitie a ierarhiei mondiale in 3 decade diferite. In 2008 Nadal a devenit pentru prima data lider mondial, an pe care pe l-a si incheiat pe 1. De asemenea, Nadal a terminat pe 1 si in anii 2010, 2013, 2017 si 2019.Nadal a confirmat ca acest sezon 2019 a fost unul extraordinar, unul terminat in triumf chiar la el acasa la Madrid, intr-o victorie entuziasmanta in Cupa Davis pentru Spania, dupa o finala dramatica in fata Canadei:"Sezonul a fost extraordinar din toate punctele de vedere. Am trait toate sentimentele, multe dintre ele pozitive, dar si cateva destul de dificile.Din fericire, a fost un moment in care am intrat in forma buna si nu am mai iesit de acolo. Dar nu pot uita ce s-a intamplat in ianuarie. Am venit dupa un 2018 cu un tenis bun, dar complicat din punct de vedere al sanatatii", puncta marele jucator spaniol intr-un interviu mai pe larg acordat cotidianului AS Nadal a implinit 33 de ani pe 3 iunie, iar in acest an a triumfat pentru a 12-a oara la Roland Garros si pentru a patra oara la US Open.Citeste si:D.A.