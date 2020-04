Rafa Nadal lanseaza critici dure la adresa autoritatilor

Ziare.

com

"Este adevarat ca nu inteleg prea bine de ce nu putem juca tenis, in timp ce multi oameni merg la serviciu", a afirmat ibericul in cursul unui videochat live, chestionat in legatura cu modul in care se antreneaza in aceasta perioada. "Mai ales in sportul nostru, unde pastram distante de siguranta", a adaugat el.Spania este plasata in stare de urgenta pana pe 9 mai, cu populatia izolata la domiciliu si economia oprita aproape in totalitate, cu exceptia catorva sectoare"Am inteles situatia, dar cu toate astea exista multe lucruri care nu sunt logice. Insa trebuie sa acceptam regulile si sa traim cu ele. Am inteles ca suntem intr-o situatie foarte complicata, ca guvernul se confrunta cu o situatie fara precedent si inteleg, de asemenea, ca cine se poate antrena sau nu este ultimul lucru la care ei se gandesc", a mai spus Nadal"Va fi foarte dificil de jucat turnee oficiale pe termen scurt", a conchis castigatorul a 19 titluri de Mare Slem, care doreste sa organizeze o serie de turnee cu portile inchise la academia sa din insula Mallorca, pentru ca jucatorii si jucatoarele din circuitele ATP si WTA sa se mentina in forma.