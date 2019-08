Rafa Nadal s-a calificat in finala de la Rogers Cup fara sa joace

Ziare.

com

Marele campion iberic trebuia sa joace in noaptea trecuta cu Gael Monfils din Franta, dar adversarul sau a abandonat inaintea partidei. Fostul jucator de top 10 ATP a acuzat dureri destul de puternice in partida din sferturile de finala cu Roberto Bautista-Agut, castigata in trei seturi pana la urma, dar a fost nevoit apoi sa declare forfait pentru partida cu Rafa.Nadal ajunge astfel la a cincea finala de Rogers Cup in cariera, a 46-a pe hard, a 51-a la un Masters 1000, fiind numarul 1 la acest capitol in circuit, a 120-a finala ATP din cariera per total.El poate castiga duminica al 35-lea titlu de Masters 1000, daca il va invinge pe Daniil Medvedev, Rusia, numarul 9 mondial ATP. Acesta a trecut sambata de conationalul sau Karen Khachanov, 6-1, 7-6.Daca se va impune in aceasta finala, Nadal va urca pe locul 1 in clasamentul ATP Race, pentru Turneul Campionilor de la Londra.Trebuie spus ca rusul Medvedev s-a calificat in prima finala Masters din cariera fara a pierde vreun set.Nadal este campionul en-titre de la Rogers Cup, castigand anul trecut la Toronto ultimul act cu grecul Tsisipas.Finala de la Montreal a baietilor are loc duminica de la ora 23, meci televizat pe DigiSport.