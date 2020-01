Rafa Nadal si Novak Djokovici au inceput cu dreptul competitia ATP Cup 2020

Ziare.

Spania a trecut de Georgia, scorul fiind deja 2-0 dupa primele doua partide de simplu. Asa cum Ziare.com v-a informat deja, in prima partida Roberto Bautista Agut a trecut uimitor cu 6-0, 6-0, de tanarul Metreveli, nimeni altul decat baiatul marelui Alex Metreveli, de 3 ori finalist la Wimbledon In a doua partida a zilei pentru iberici, lucrurile nu au mai stat chiar asa de simplu. Rafa Nadal a trecut in doua seturi de Nikoloz Basilashvili, scor 6-3, 7-5, dar setul secund a fost plin de emotii, caci de la 5-2, gruzinul a egalat la cinci si parea ca poate duce partida in decisiv.De cealalta parte, Serbia a invins si ea deja Africa de Sud, avand 2-0, dupa ce mai intai Lajovici a trecut de Harris, iar in meciul vedeta Novak Djokovici l-a invins pe Kevin Anderson, cu un dublu 7-6, dupa doua ore si 23 de minute de joc. Sud-africanul il batuse pe sarb in alte doua partide precedente.Spania e in grupa B, acolo unde deja Japonia a trecut de Uruguay cu 3-0, in timp ce Serbia a fost repartizata in grupa A, acolo unde mai sunt Franta si Chile. Francezii au invins tot sambata cu 2-1 pe sud-americani.Competitia ATP Cup 2020 este desfasurata in Australia, in trei orase, Perth, Sydney si Brisbane, iar evenimentul este in intregime televizat pe EuroSport.