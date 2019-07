Rafa Nadal si Roger Federer se pregatesc sa doboare un record mondial fabulos. Ce plan au pus la cale cei doi mari campioni

Ziare.

com

Cei doi s-au intalnit inainte de inceperea turneului de la Wimbledon , unde sunt angrenati acum si vor evolua luni in optimi de finala, pentru a pune la cale un meci demonstrativ istoric.Ei vor evolua intr-o partida amicala care se va juca pe un stadion de 55.000 de locuri, pe 7 februarie 2020, in Cape Town, Africa de Sud."Mi-a luat doi ani sa il conving pe Rafa si sa gasesc o data libera. Am incercat sa nu fiu atat de sacaitor. Voi juca in tara mamei mele impotriva lui Rafa Nadal, cel mai mare rival si prieten. Impartasim nu doar dragostea pentru tenis, ci si dorinta de a ajuta copiii sa primeasca o educatie mai buna", a sunat declaratia lui Roger Federer, printr-un comunicat de presa.Iar Rafa Nadal l-a completat: "Roger si cu mine am impartit impreuna multe momente magice pe teren, dar si in afara lui. Sunt incantat ca putem merge impreuna in Cape Town si sa jucam pentru copii".Cei doi jucatori din Spania si Elvetia vor juca un meci de simplu, apoi vor juca si la dublu, fiecare dintre ei avand cate un invitat special. Fedex va juca alaturi de Bill Gates , multimiliardarul care a fondat Microsoft , in timp ce Rafa va evolua cu Trevor Noah, un cunoscut comediant sud-african.Acest meci va bate precedentul record de asistenta la un meci de tenis, care apartinea fetelor Serena Williams si Kim Clijsters , care au jucat pe un stadion din Bruxelles in fata a 35.000 de spectatori in 2010.Incasarile acestei partide vor merge catre copiii defavorizati din Africa de Sud.Federer si Nadal s-au intalnit de 39 de ori in cariera, Nadal conducand la acest capitol lejer, cu 24-15.Luni, ambii vor evolua in optimi la Wimbledon, Federer in fata italianului Berrettini, iar Nadal va evolua cu Joao Sousa din Portugalia.D.A.