Rafael Nadal castiga US Open dupa o finala de poveste

Ziare.

com

Tenismenul iberic l-a invins pe rusul Daniil Medvedev (5 ATP ) cu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, dupa un meci ce a durat patru ore si 49 de minute.Nadal a inceput bine partida si se parea ca se indreapta spre o victorie in trei seturi, dar rusul a revenit excelent si a dus meciul in decisiv, unde s-a jucat la intensitate maxima.In cele din urma, Nadal s-a impus si si-a trecut in palmares cel de-al 19-lea trofeu de Grand Slam.In total, ibericul a ajuns la patru titluri la US Open, dupa cele din 2010, 2013 si 2017.Pentru acest succes, Nadal a primit un cec in valoare de 3.850.000 de dolari si 2.000 de puncte ATP. Medvedev va incasa 1.9 milioane de dolari si va primi 1.200 de puncte.Nadal a ajuns astfel la doua titluri de Grand Slam castigate in acest an, dupa Roland Garros.C.S.