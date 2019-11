Rafael Nadal, scos din sarite de o intrebare stranie: "E o prostie!" (Video)

Ziare.

Tenismenul spaniol a fost intrebat daca jocul are de suferit deoarece s-a casatorit luna trecuta!Surprins de intrebarea primita, Nadal a avut un schimb de replici cu jurnalistul in cauza, dupa care a solicitat sa-i fie adresate intrebari in limba spaniola!In seara asta ai jucat scurt in mai mult randuri. Nu stiu de ce, pentru ce deobicei nu joci asa. As vrea sa stiu daca faptul ca te-ai insurat iti distrage atentia de la tenis. Poate concentrarea asupra tenisului e diferita chiar daca esti cu aceeasi fata de multi aniSerios, ma intrebi asa ceva? E o intrebare serioasa sau o gluma?E serioasa...Ok, sunt surprins, e o mare surpriza pentru mine sa fiu intrebat asa ceva dupa ce sunt cu aceeasi fata de 15 ani si am o viata foarta stabila si normala.Un inel pe deget nu schimba nimic. In viata personala sunt un tip foarte normal. Poate la tine a schimbat ceva... De cati ani esti cu...30 de ani.Si inainte? Ah, poate nu erai sigur. Din cauza asta. Ok! Hai sa trecem la intrebarile in limba spaniola pentru ca asta e o prostie. Multumesc!*de la minutul 10:50Rafael Nadal a fost invins clar in doua seturi, 6-2, 6-4, de germanul Alexander Zverev, luni seara, in partida de debut de la Turneul Campionilor.I.G.