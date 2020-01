Replica eleganta a lui Rafa Nadal dupa ce a fost intrebat de rivalitatea cu Nick Kyrgios

Ziare.

com

Meciul dintre locurile 1 si 26 mondial este fara indoiala cel mai asteptat meci din optimile de la Melbourne , iar el va avea loc in sesiunea de seara, luni, dupa ora 10, ora Romaniei.La conferinta de presa de dinainte de partida, la Antipozi, Nadal a fost intrebat brusc de jurnalisti: "Iti place de Nick Kyrgios?". A fost un moment in care Rafa nu s-a pierdut cu firea, iar raspunsul a fost unul mai mult decat elegant: "Nu il cunosc personal pentru a avea o opinie clara. Asta este raspunsul. E clar ca atunci cand loveste lucruri nu imi place, cand joaca tenis bun si arata pasiune este un plus pentru circuit. Are priza la fani. Cand e gata sa joace cel mai bun tenis, e unul dintre cei mai buni. Cand face celelalte lucruri, nu imi place", a declarat ibericul, multiplu campion de Mare Slem, de chiar 19 ori.Ultimul conflict de la distanta dintre cei doi a avut loc chiar la acest Australian Open, in turul II, cand Kyrgios a evoluat cu francezul Gilles Simon . Australianul a primit un avertisment de la arbitrul de scaun pentru depasirea timpului alocat la serviciu si s-a grabit apoi sa il imite pe Nadal.Intalnirea dintre Nadal si rebelul jucator de la Antipozi va fi televizata pe EuroSport.Citeste si:D.A.