Roger Federer nu a fost invitat la nunta lui Rafa Nadal. Reactia tenismenului elvetian

Intrebat daca va participa la evenimentul de astazi, Federer a mentionat ca nu va fi prezent deoarece nu a fost invitat.Totusi, tenismenul elvetian a mentionat ca nu s-a suparat pentru acest lucru."Nu stiu nimic despre nunta lui Rafael Nadal. In plus, am un program incarcat", a mentionat Federer, conform Bolamarela. Din lumea tenisului vor participa Feliciano Lopez, Marc Lopez si Carlos Moya Nunta va avea loc astazi, la Mallorca.C.S.