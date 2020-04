Solutia pe care Rafael Nadal o respinge vehement pentru reluarea turneelor de tenis

Ziare.

Nadal spune ca aceasta solutie poate fi implementata in fotbal, dar nu si in tenis."Cred ca fotbalul poate face asta, dar tenisul este un sport global si complet diferit. Nu este posibil sa jucam fara spectatori si sa garantam siguranta tuturor.Nu uitati ca jucatorii vin din toate colturile lumii. In orice caz, in acest moment, tenisul nu ma intereseaza deloc", a afirmat Nadal, conform Bola Amorela Apoi, Nadal a explicat si cum trece prin aceasta situatie."Sunt mai bine decat acum trei saptamani, cand simteam ca nu am chef de nimic. De fiecare data cand deschideam televizorul vedeam doar vesti proaste.A fost dificil sa ma deconectez de la tot ce se intampla, dar m-am intors la obiceiurile mele si asta mi-a permis sa raman activ", a adaugat Nadal.C.S.