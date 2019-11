Spania lui Rafael Nadal a ajuns in semifinalele Cupei Davis

Ziare.

Sambata seara, Spania a invins in sferturile de finala Argentina, favorita 3 a competitiei, greu, in meci decisiv la dublu, cu scorul de 2-1.In prima partida, Guido Pella a trecut de Pablo Carreno-Busta cu scorul de 6-7, 7-6, 6-1, dupa 2 ore si 49 de minute de meci. Inainte de joc insa, au fost momente emotionante la Caja Magica. Si acest lucru pentru ca Roberto Bautista Agut trebuia sa joace in prima partida, dar a parasit de urgenta cantonamentul Spaniei, intrucat a primit o veste groaznica, si anume moartea tatalui sau. Colegii spaniolului au tinut un moment de reculegere in memoria sa, iar la intonarea imnurilor, locul lui Bautista a fost lasat gol.Dupa esecul lui Busta, Rafa Nadal a intrat la butoane si a adus linistea pentru gazde, dupa victoria clara in fata lui Diego Schwartzman, scor 6-1, 6-2, dupa doar 62 de minute.Nadal a intrat si la meciul de dublu, acolo unde a facut pereche alaturi de Marcel Granollers. Cei doi i-au intalnit pe cuplul Gonzalez/Mayer si au avut ceva de furca, terminand partida in set decisiv, scor 6-4, 4-6, 6-3, dupa 2 ore si 27 de minute.In careul de asi, Spania va intalni Marea Britanie a lui Murray, in timp ce Rusia va da piept cu Canada. Meciurile sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookSport. Rusii vor juca de la 11.30, in timp ce Spania incepe duelul de la ora 18.30.Campioana en-titre Croatia a fost eliminata inca din grupe.Spania asteapta sa recucereasca marele trofeu din 2011, in timp ce Marea Britanie a fost ultima data campioana in 2015, tot cu Andy Murray pe teren. Rusia are 2 trofee, ultimul in 2006, in timp ce Canada ar fi o castigatoare in premiera, cu tinerii Shapovalov si Pospisil in prim plan.Citeste si: