Surpriza mare la Australian Open: Rafael Nadal, eliminat in sferturile de finala

Finalistul de anul trecut a pierdut in patru seturi confruntarea cu favoritul numarul 5, austriacul Dominic Thiem, scor 6-7 (3), 6-7 (4), 6-4, 6-7 (6).In semifinale, Dominic Thiem va da piept cu neamtul Alexander Zverev, care in sferturile de finala l-a invins pe elvetianul Stan Wawrinka.In cealalta semifinala se vor duela Novak Djokovic si Roger Federer.Revenind la confruntarea dintre Nadal si Thiem, pentru austriacul in varsta de 26 de ani e cea de-a 5-a victorie in cele 14 confruntari directe cu ibericul, prima insa la un turneu de Grand Slam.E pentru prima oara in cariera cand Dominic Thiem ajunge in semifinale la Melbourne.Semifinala dintre Novak Djokovic si Roger Feder se va disputa joi dimineata, iar cea dintre Dominic Thiem si Alexander Zverev e programata pentru vineri.Finala masculina de la Australian Open va avea loc duminica.I.G.