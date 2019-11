Surpriza la Turneul Campionilor: Nadal, invins categoric

Ziare.

Zverev (22 ani), detinatorul titlului, a controlat inca de la inceput acest joc, din cadrul Grupei Andre Agassi, reusind obtina prima sa victorie in sase meciuri disputate impotriva campionului iberic, dupa o ora si 25 minute de joc.Confruntat cu probleme fizice la inceputul acestei luni, care l-au facut sa se retraga de la turneul ATP Masters 1.000 desfasurat la Paris, Nadal (33 ani) a asigurat la finalul meciului de luni ca nu resimtit nicio durere in zona abdominala. "Singura mea scuza este ca nu am fost suficient de bun", a spus spaniolul, care are in palmars 19 titluri de Mare Slem, insa niciun succes in Turneul Campionilor.In celalalt meci din Grupa Andre Agassi, grecul Stefanos Tsitsipas a dispus cu 7-6 (7/5), 6-4 de rusul Daniil Medvedev, in fata caruia pierduse toate cele cinci intalniri precedente.SimpluGrupa Andre AgassiStefanos Tsitsipas (Grecia/N.6) - Daniil Medvedev (Rusia/N.4) 7-6 (7/5), 6-4Alexander Zverev (Germania/N.7) - Rafael Nadal (Spania/N.1) 6-2, 6-4DubluGrupa Max MirniiKevin Krawietz/Andreas Mies (Germania/N.3) Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (Olanda/Romania) 7-6 (7/3), 4-6, 10-6Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta/N.7) - Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia/N.1) 6-3, 7-5.