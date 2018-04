ANPC a castigat procesul cu Raiffeisen Bank in cazul creditelor in franci elvetieni

Ziare.

Instanta a respins ca neintemeiata solicitarea bancii de anulare a procesului verbal de contraventie prin care, in urma unui control vizand creditele in franci elvetieni, a fost amendata cu 50.000 de lei pentru practici incorecte. "Respinge plangerea ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti", se arata in decizia instantei ca urmare a solicitarii bancii de anulare a procesului verbal de contraventie.Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a apreciat ca decizia era fireasca tinand cont de documente si de fapte si i-a felicitat pe juristii institutiei."Avand in vedere atat documentele probatorii, cat si situatia de fapt, decizia reprezinta doar normalitatea. Tebuie felicitati si juristii din cadrul ANPC care au sustinut cauza in fata instantei", a declarat Anghel, care, dupa cotrolul la Raiffeisen Bank, afirma ca bancile trebuie sa-si modifice atitudinea si abordarea in raport cu clientii, iar, acolo unde exista probleme, si modul de calcul in contractele in derulare.Banca a solicitat anularea procesului verbal de contraventie prin care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat Raiffeisen Bank cu 50.000 de lei pentru practici incorecte, pentru ca ar fi incalcat Legea 363/2007, pentru creditele in franci elvetieni acordate inainte de criza, in ceea ce priveste modul de calcul al dobanzilor.Printr-un ordin dat in octombrie 2017, dupa controlul la Raiffeisen Bank, ANPC a solicitat bancii aducerea contractelor de credit la momentul anterior deciziei de a nu informa clientii cu privire la costurile creditului si sa propuna un nou grafic de rambursare.Conform ordinului, graficul de rambursare urma sa se raporteze la conditiile de la momentul semnarii contractului.Controlul ANPC la Raiffeisen a fost declansat dupa ce Grupul clientilor cu credite in franci elvetieni a transmis mai multe memorii la Secretariatul General al Guvernului (SGG) si la Administratia Prezidentiala.Citeste si Protectia Consumatorilor a amendat 15 banci din Romania - cum isi pacaleau clientii