"Presedintele Consiliului Fiscal: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni. Suntem cu totii bulversati".

"InPractic, toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru ca isi fac griji de nivelul lor financiar. Alti factori de ingrijorare au fost. Avem, in continuare, factori care stimuleaza consumul.Cresteri de salarii in sectorul public vor mai fi si destul de mari in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca dinamica de consum va ramane destul de alerta", a spus Dumitru.Acesta a mentionat, totodata, ca nivelul de crestere economica din Romania se afla la, sustinut fiind de consum in cea mai mare parte."Ne-am apropiat oarecum de, dar este important sa intelegem daca este intr-adevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere economica bazata in cea mai mare parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului privat de circa 13% in termeni reali.Peste 80% din cresterea economica a fost probabil generata de consum, in timp ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere economica foarte inalta.Sigur ca asta ii preocupa pe oamenii de afaceri pentru ca. Anul trecut, productivitatea a crescut binisor in industrie cu circa 6%, dar o majorare dubla a salariilor, cred ca problemele de competitivitate sunt absolut evidente.In acelasi timp, numarul de salariati creste atat in sectorul privat, cat si cel public. Al treilea ingredient care a stimulat pana acum cresterea foarte puternica a salariilor este", a sustinut Ionut Dumitru.AHK Romania a organizat, marti, prima intalnire lunara a membrilor sai din acest an, in cadrul careia s-au adus in discutie subiecte privind dezvoltarea economica si perspectivele Romaniei.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana reprezinta oficial economia germana in Romania. Potrivit datelor postate pe pagina de Internet a entitatii, AHK Romania reprezinta interesele firmelor romanesti si germane, dar si pe cele ale membrilor in fata autoritatilor publice.AHK Romania a fost infiintata oficial in septembrie 2002 si, la ora actuala, numara peste 580 de membri.