Pe site-ul Politiei Romane, victimele sunt puse langa infractori. Alexandra si Luiza apar la rubrica "Persoane Urmarite"

De ce le-au introdus in baza de date

Sursa: Politia Romana

Sursa: Politia Romana

Ziare.

com

Inclusiv Alexandra Macesan si Luiza Melencu, cele doua fete din Olt care ar fi fost rapite si ucise de Gheorghe Dinca, au fost introduse in baza de date "Copii Disparuti", dar numele si fotografia acestora apar si la "Persoane Urmarite."," scrie Raluca Pruna, pe Facebook.Alexandra Macesanu apare pe prima pagina la persoane urmarite. Si Luiza Melencu e in baza de date a persoanelor urmarite.Ni se explica si de ce sunt. Pentru ca au plecat voluntar de acasa si nu am mai revenit.Eu ma intreb daca mai este cineva zdravan la comanda ministerului. Ma indoiesc," adauga Raluca Pruna, pe reteaua sociala.Motivele pentru care Politia Romana le-a introdus pe cele doua fete in baza de date:"La data de 24 iulie 2019, Macesanu Alexandra-Mihaela, in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun Caracal, jud.Olt".In cazul Luizei Melencu, motivul urmaririi: "In ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu in mun. Caracal, jud. Olt, in vederea rezolvarii unor probleme personale si nu a mai revenit pana in prezent.Detalii: Persoana in cauza nu sufera de afectiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate si telefon mobil care este inchis.Observatii: este eleva in clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenitescu din Craiova."