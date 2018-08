"Pruna ii da replica lui Toader, care vrea ordonanta pentru condamnati: Mai usor cu revizuirile sau OUG-urile pe scari, sa nu ne rupem gatul!"

"Sa nu ne rupem gatul"

Potrivit acesteia, o condamnare intemeiata pe o interceptare care la momentul pronuntarii era o proba legal obtinuta nu poate fi rasturnata ulterior.Reactia oficialului vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va propune premierului adoptarea unei OUG prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei. ", arata Raluca Pruna, intr-o postare pe Facebook.Potrivit fostului ministru, o politica penala care pune in discutie retroactivarea normei penale ar deveni una a bunului plac, lipsita de predictibilitate si care ar arunca in aer principiul autoritatii de lucru judecat.. Si ar fi bine ca partile interesate sa procedeze la un astfel de demers. Pana cand o hotarare judecatoreasca nu se pronunta in sensul ca un protocol depaseste limitele legii /adauga la lege, fiind asadar, operam cu prezumtia de legalitate", mai scrie Pruna.Fostul ministru a avut miercuri seara doua postari pe Facebook, la declaratiile facute de Tudorel Toader. Pruna arata ca un protocol e "ilegal", daca decide asta o instanta, "nu pentru ca asa graieste unul de pe strada care e mic si se ia prea in serios.""Mai usor cu revizuirile sau OUG-urile pe scari, sa nu ne rupem gatul", a scris Raluca Pruna.I.S.