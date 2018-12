Pruna il acuza pe Toader de non-combat in Parlament, in cazul recursului compensatoriu: A interzis expertilor din MJ sa mearga in Parlament

"A minimizat efectele!"

Potrivit Ralucai Pruna, proiectul a fost modificat in mod fundamental in Parlament, principalele schimbari fiind faptul ca s-a extins beneficiul compensatoriu de la 3 zile la 6 zile si ca s-a extins conditia, privind detinerea in spatii necorespunzatoare, de la 3 mp la 4 mp. Precizarile au fost facute intr-o postare pe Facebook.Reactia Ralucai Pruna vine dupa ce Tudorel Toader s-a delimitat astazi de acest proiect legislativ si a sustinut ca acesta a fost promovat de "guvernarea anterioara" si dupa ce a admis ca parlamentarii au modificat in mod esential legea.In acest context, Raluca Pruna arata ca "Toader avea asadar obligatia sa apere proiectul adoptat de guvernul Grindeanu si sa se opuna modificarilor care au condus azi la consecinte grave pentru siguranta cetateanului."", a scris Raluca Pruna.Potrivit fostului ministru al Justitiei, responsabilitatea pentru efectele acestei legi ii apartine exclusiv coalitiei PSD/ALDE.Dupa postarea Ralucai Pruna, Tudorel Toader a revent cu o noua postare pe Facebook."Unii cred ca in numele libertatii de exprimare pot afirma orice. Din partea MJ exista un secretar de stat care participa la toate dezbaterile parlamentare, dezbateri care au loc in procesul de legiferare", a scris ministrul Justitiei, Tudorel Toaderr.