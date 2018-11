Raluca Pruna: Eu astept inca dezvaluirile extraordinare ale lui Toader despre dosarul de candidat al lui Lazar

Ziare.

com

"Suntem in post adevar, post logica, post normalitate asa cum o stim cei cu scoala la timp facuta si principiile acasa. Suntem in. Cu personaje care sunt numai poleiala, sub care e gol, intuneric si multa apetenta pentru rau.PS: Eu astept inca dezvaluirile extraordinare ale lui Toader despre dosarul de candidat al lui Lazar. S-a lasat tacerea insa. Ca asa e in post adevar,", a scris pe Facebook , vineri seara, Raluca Pruna.In aceeasi postare, fostul ministru al Justitiei comenteaza si pozitia CSM referitoare la evaluarea pe care Tudorel Toader i-a facut-o procurorului general."Revin si arat ca CSM retine exact ce am observat multi din prima secunda.acesta. E prin procurori desemnati sau Inspectia Judiciara", a mai scris Raluca Pruna.Raluca Pruna se simte direct vizata de atacurile ministrului Tudorel Toader pentru ca in mandatul ei a fost numit procuror general Augustin Lazar (2016).CSM a dat publicitatii motivarea avizului negativ dat in cadrul procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar, subliniind problemele de legalitate ale acesteia.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va face dezvaluiri importante cu privire la dosarul procurorului general Augustin Lazar, insa ele nu au mai aparut. Intre timp, a fost publicat raportul MCV , prin care s-a cerut abandonarea procedurii de revocare, iar Augustin Lazar a cerut in instanta suspendarea ei.C.B.