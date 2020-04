Raluca Pruna critica dur legea Alinei Gorghiu care prevede inchisoare la domiciliu: Nu e decat o escrocherie in vreme de razboi pandemic

"Nu trebuie relaxate masurile penale"

De unde vine finantarea?

"La mine nu a mers cu proiectul asta"

Critica pozitia PNL in cazul pensiilor speciale

Proiectul a fost votat, marti, in Senat, cu 128 de voturi "pentru" si doua abtineri, Camera Deputatilor este for decizional."Azi, doamna senator face exact ce critica PNL mai deunazi la PSD. Moare de grija condamnatilor la inchisoare.," scrie Raluca Pruna, intr-o postare pe Facebook.Potrivit fostului ministru, in vremea starii de urgenta, nu se relaxeaza masuri penale si de executare a pedepselor. Dimpotriva."Deci doamna senator propune si Senatul aproba executarea pedepselor la domiciliu, cu bratari electronice. Foarte convenabil pentru cei cu domiciliu generos, indeobste politicieni si bucatarese cu contracte de stat oneroase.Si daca tot mor cetateni liberi in vremurile astea, macar liberalismul vazut prin lentila senatoarei umamiste poate salva ceva condamnati," continua Pruna.Fostul ministru critica si faptul ca in proiectul legislativ nu este trecuta sursa de finantare, deoarece este o lege cu impact bugetar, in cazul achizitiei bratarilor electronice."Pare foarte indelung studiata chestia in biroul de senator. Nu e decat o escrocherie in vreme de razboi pandemic. Ca asa e la razboi pandemic:Nu si medicilor in care aruncam cu noroi cand refuza sa moara cu pieptul gol si fara sa fie protejati sau testati. Iar altii, tot in vreme de razboi, prin grija unei liberale, isi aranjeaza comod viitorul, daca - partidul fereste - vine vreo condamnare...Nu mai intru in detaliile, tot din umanism liberal nemarginit. Pe romaneste - executam pe bucati, mai stam acasa cu bratara, mai intrerupem si ne vedem de ale noastre, ne intoarcem cand ne vine cheful de executare si tot asa. Platesc prostii, ca asa e povestea si e veche de cand lumea," isi continua postarea Pruna.Potrivit acesteia, tot veche e si presiunea pentru astfel de contracte oneroase in care bratara "costa aproximativ 70-80 de euro (asta daca nu e achizitionata de bucatareasa de la partid) si sistemul de supraveghere costa cateva zeci milioane bune de euro anual.""A venit si pe masa mea de ministru propunerea aceasta salvatoare si umanista. Cand am intrebat cat costa, unde se mai practica asta pe scara larga si care e studiul de impact, s-a facut tacere. Niciun lobist politic umanist cica nu se gandise la asta.Ca in toate marile cheltuieli bugetare, de unde, cat si cum stabileam dupa, prin legislatie secundara / regulament (adica prin pixul Guvernului). Nu a mers atunci. Momentul de asalt acum e insa perfect, daca tot suntem ocupati cu pandemia," rememoreaza fostul ministru.Critica acesteia se duce si catre PNL, in cazul modului in care gestioneaza propunerile de modificare a pensiilor speciale."PNL spera sa rezolve astfel ceva ce politicianul roman care are in cap exclusiv aritmetica votului si nicio onoare nu a facut vreodata. Anume sa spuna clar ca pensiile speciale si cuantumul lor sunt un cancer al dreptatii sociale in Romania si ca, fiind un drept castigat, nu pot fi desfiintate (nu in tara CCR), ci numai impozitate exact cat trebuie pentru a reface echilibrul social, dreptatea sociala si principiul retributie dupa contributie.Dar nici aici PNL nu se dezminte. Sa se taie pensiile speciale. Primeste PNL, dar nu cu privire la toti. Sa exceptam Politia si Armata, adica serviciile de forta. Magistral, nu?Cine se va opune in plina criza cand foarte probabil Armata ne va cara mortii, asa cum se intampla din pacate in alte state membre? Dar asa suntem noi ca natie: vrajiti, devrajiti, iar vrajiti cu o putere de contagiune pe care si Corona virusul cred ca e gelos.Adica sustinem pensii speciale ca primeste si cineva din famiglie, le dezavuam pentru ca jandarmul a gazat pe 10 August pe altcineva care ne-ar putea vota, si apoi le sustinem din nou pentru ca politistul ar putea cara un mort tot din famiglie sau ne-ar putea ocroti proprietatile de infractionalitatea care in vreme de razboi si lipsuri creste," conchide fostul ministru al Justitiei.I.S.