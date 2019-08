Raluca Pruna, dupa ce Cumpanasu a anuntat ca vrea sa candideze la prezidentiale: Te-ai catarat in mod indecent pe tragedia de la Caracal

Ziare.

com

Alexandru Cumpanasu este seful ONG-ului Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei si unchiul Alexandrei Macesanu, una dintre victimele de la Caracal.Pruna isi incepe postarea de pe Facebook urandu-i "la multi ani" lui Cumpanasu, in contextul in care astazi este sarbatorit Sfantul Alexandru."Tie, cum sunt parte a publicului si tu ceri opinia cu privire la candidatura in cea mai inalta functie in stat, iata opinia mea. Opinia cuiva care te stie de prin 2004. Cand eu eram la Delegatia Comisiei Europene, responsabila pentru Justitie, Afaceri Interne si Anti-coruptie, si tu ai aparut de nicaieri cu un ONG caruia Ministerul de Interne ii oferea spatiu gratis in sediul sau.. Nu am inteles nici atunci, nici acum, cum se impaca activitatea civica cu statul gratis in sediile institutiilor de stat. Si am fost ong-ista, in vremuri grele, pe subiecte nepopulare (coruptia, in anii 90') . Nu vreau sa speculez despre succesul tau la Interne. Impresionant dupa orice standard intr-o societate care se pretinde deschisa.Ai crescut intrucatva intre timp. Cu sediu, masina si consumabile din banii de la Interne (din proiecte, fara indoiala ca sa pastrati aparenta legalitatii) . Cu notorietate, emisiuni, din care am vazut vreo doua si nu am inteles care era competenta ta (apopos, ce studii ai?) si nici scenariul. Ai stat la Interne sub (prea) multi ministri. Ai accesat muuuulte programe, cu varii obiective general grupate ca reforma a internelor. Esti deci parte din problema, daca exista o problema. Spui ca da. De acord. E indecent atunci sa urli acum ca reforma institutiei a esuat cand tu erai acolo de vreo 15 ani exact ca sa o reformezi.Indecent e asadar sa afirmi ceva mai calm, in camasa neagra de lansare pe orbita, ca vrei sa 'razi institutii'. Esti in parte responsabil, pe bani multi probabil, de lipsa oricarei reforme. Poate raspund Internele detaliat, care a fost rolul tau de cand te gazduiesc ei gratis, cate programe de reforma a Internelor ai implementat din sediul lor si pentru ei, pe ce buget total si cu ce rezultat. Asa ar fi la ong-uri independente, cu evaluare de la beneficiar. Asta sigur, daca Internele mai au onoare si ceva responsabilitate fata de publicul larg. Sunt cu tine aici, cred ca nu avem ce astepta de la Interne", a scris printre altele, Raluca Pruna, pe reteaua sociala.Totodata, ea subliniaza ca Alexandru Cumpanasu s-a "catarat in mod indecent pe tragedia unei familii", facand referire la macabrul caz de la Caracal.Ai jucat prost, cu tuse prea groase, urland, socul in fata unei politii politizate, incompente in marea sa parte. Ti-ai pierdut suflul in fata camerelor din cauza incompetentei fortelor de aplicare a legii (politie, parchete) . Spui ca ai participat insa la luarea unor decizii, la sentinte publice (cred in parchetul X si nu cred in parchetul Y), la preluari de mandate ministeriale la Interne, la elaborarea planurilor de ancheta (!!!).Ai amenintat in direct, in nenumarate randuri, depasind toate limitele. Greu de inteles acest amalgam de 'sentimente', dictate si emotii. In lumea in care eu traiesc, ai fi fost intrebat de una, alta. Ai fi fost oprit imediat, in lumea in care eu traiesc. Acasa la noi, in Romania, ai defilat si vituperat nestingherit saptamani in sir. Oameni ca mine, care iti cunosc parcursul si detenta reala, au fost socati. Socati ca unul ca tine da starea vremurilor.Marturisesc, m-am indoit de tine din prima clipa in care ai aparut sa 'aperi' cazul Macesanu. Am intuit ca vrei ceva pentru tine. Azi ne spui si ce: presedintia. Dar nu de tot, numai vreo 2 ani in care vrei sa faci ceva ce nu e in fisa postului", se mai arata in postarea fostului ministru.De asemenea, Raluca Pruna vrea sa stie exact ce a facut Alexandru Cumpanasu in cadrul MAI."Revin la fisa ta de post. Te intreb public cate proiecte de reformare a ministerului de interne ai girat din sediul lor? Ce ai facut?", se mai arata, printre altele, in postare.In fine, fostul ministru ii sugereaza lui Alexandru Cumpanasu "sa stea acasa", intrucat aceasta candidatura "nu este pentru el"."Asadar, din public, acela avizat care te stie,. Suntem tara multor miracole, dar exista limite. Presedintia Romaniei nu e o aventura. Si mai sugerez, ca om, sa te gandesti la victimele carora comportamentul tau deplasat le face rau. Si, cel mai important, sa ceri scuze parintilor Alexandrei Macesanu.Acelor oameni incredibil de decenti pentru drama prin care trec. Nu le-ai facut niciun serviciu. Dimpotriva. Stim de Alexandra Macesanu pentru ca acest copil curajos a sunat de 3 ori la 112. Dupa ce, in pericol vital fiind, a vorbit operatorilor de la 112 cu un respect ireal.Eu ma inclin in fata acestui copil si nu pot dormi stiind ca a fost tradat de noi toti care suntem statul roman prin participatie (tu de mult timp, eu temporar si accidental) sau absenta (multi altii) . Tu ai un merit important, dar limitat si mult ulterior acestor apeluri. Alexandra Macesanu prin curajul ei a facut ca in acest caz sa nu poata fi pusa batista pe tambalul festivist la care tu pare ca ai fost parte de prin 2004 pana in zilele noastre", se mai arata in postare.