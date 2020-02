Raluca Olaru a tinut sa faca anumite precizari in legatura cu absenta sa din partida de dublu a intalnirii cu Rusia in Fed Cup

Ziare.

Olaru, cea mai buna dublista a Romaniei din lotul deplasat la Cluj, locul 48 WTA in acest clasament, nu a fost folosita de capitanul nejucator Florin Segarceanu in ultima partida, iar explicatia acestuia la conferinta de presa de dupa joc a fost ca in ultima clipa, Olaru a acuzat o problema musculara.Intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook , Raluca Olaru a tinut sa faca in aceasta seara cateva precizari importante, in legatura cu starea sa medicala de dinaintea partidei cu numarul 5 de la Cluj: "Pentru toti cei care au urmarit cu sufletul la gura meciul nostru de FedCup de ieri, de la Cluj, ma simt datoare sa clarific ce s-a intamplat.Dupa victoria lui Jaqueline Cristian, exact inainte sa merg la incalzirea pentru dublu alaturi de Irina Bara, am simtit o durere puternica la spate si am ramas cu el intepenit.Imi era foarte greu sa ma misc si mi-am dat seama ca cel mai probabil nu sunt apta sa joc. Scorul era, bineinteles, foarte important, echipa se baza pe mine. I-am spus domnului Florin Segarceanu, pentru ca stiam ca in momentele acelea trebuia sa anunte echipa arbitrului, iar dumnealui a avut doar 5 minute sa ia o decizie intr-un moment critic si sa aleaga cea mai buna varianta de inlocuire.Imi pare extrem de rau ca nu am putut sa joc alaturi de Irina Bara si poate sa aducem punctul decisiv Romaniei. Mi-am dorit foarte mult asta!", a transmis Raluca Olaru pe Facebook.La dublu, in locul perechii Bara / Olaru, au jucat Gabi Ruse si Jacqueline Cristian, care au fost invinse de Blinkova si Kalynskaia, scor 6-2, 6-3.Citeste si:Romania va juca intre 17-18 aprilie un baraj de mentinere in Grupa Mondiala I din FedCup, dupa acest esec cu Rusia, scor 2-3, meci care ne putea trimite in turneul final al acestei competitii, desfasurat intre 14-19 aprilie la Budapesta.Reamintim ca la aceasta partida, Romania nu s-a putut baza pe Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu.D.A.