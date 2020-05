Raluca Olaru povesteste prin ce a trecut in izolare: Simteam ca o iau razna

Ziare.

Raluca spune ca in prima faza totul a fost in regula pentru ea, avand in vedere ca era obisnuita sa fie plecata tot timpul de acasa si sa aiba un program strict."Noi nu apucam sa fim prea mult acasa, simteam ca e un moment diferit, dincolo de gravitatea situatiei, chiar ma bucuram de timpul liber. Acasa, ma ocupam de lucruri casnice pentru care de obicei nu aveam timp si a fost asa, cumva ca o vacanta pentru mine in primele saptamani. Si nu faceam mare lucru in afara de niste exercitii, in rest citeam mult, ma uitam la filme si ieseam o singura data pe saptamana pentru cumparaturi de supermarket", a spus Raluca Olaru pentru Gsp.ro Totusi, Raluca a fost afectata dupa cateva saptamani si a inceput sa devina tot mai incoerenta si irascibila."Dupa un timp, am inceput sa ma simt incomod, nu stiam sa pun punctul pe i, ce ma deranja, dar nu mai dormeam bine, simteam ca pierd vremea, aveam o stare oarecum irascibila. Atunci mi-am spus ca nu mai merge asa si ca trebuie sa-mi fac un minimum de program. In mod normal, viata mea e una extrem de programata si pe fuga, du-te colo, du-te dincolo si dintr-o data nu mai aveam niciun deadline, niciun fel de ora", a explicat ea.Totusi, dupa o perioada, a inceput sa simta ca "o ia razna" din cauza faptului ca sta prea mult in casa."Un lucru foarte important: mi-am dat voie, pe langa iesirea saptamanala pentru cumparaturi, sa mai ies o data strict pentru aer, sa ma plimb, sa alerg. Nu mai rezistam, simteam ca o iau razna, asta desi, sincer, am noroc ca am ferestre mari, multa lumina in apartament. Dar nu e acelasi lucru, chiar daca stai la geam. Lucrul acesta m-a ajutat, a facut o diferenta enorma", a explicat Raluca.In ce priveste viitorul tenisului, Raluca a mentionat ca va zbura doar cand va fi sigura ca nu este expusa riscurilor. Cel mai devreme, ea crede ca sezonul va fi reluat din luna septembrie.C.S.