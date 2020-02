Euro atinge un nou nivel record, PNL spune ca nu are legatura cu situatia politica

Ziare.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti, ca toate monedele din tarile din jurul Romaniei s-au depreciat, ceea ce a dus si la scaderea leului comparativ cu euro."Toate analizele de la BNR si Ministerul de Finante ne arata ca deprecierea este generata de o depreciere a monedelor si in tarile din jurul tarii noastre, nu este rezultatul perceptiei referitoare la mersul si directia economiei romanesti si ca nu exista o legatura directa intre situatia politica din momentul de fata si forta monedei nationale", a precizat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.Totodata, vicepremierul a criticat decizia de luni a CCR , afirmand ca ii afecteaza pe romani, mediul de afaceri si partenerii internationali."Trag un semnal de alarma. In momentul de fata, cu toate ca Romania e bine guvernata, ne-am pregatit temele, astfel incat in procedura de alegeri anticipate sa putem sa guvernam tara bine, pana la ajungerea intr-o situatie de stabilitate politica, care sa iti permita reforme pe termen lung.Dar aceasta perspectiva prietenoasa in ochii romanilor, a mediului de afaceri, a partenerilor internationali a fost afectata de decizia de ieri a CCR si de faptul ca se creeaza din ce in ce mai mult perceptia unui blocaj cinic si tendentios din partea PSD, legat de actul de guvernare pe care noi il exercitam in momentul de fata.Este deja deranjant si strigator la cer pentru cei din jurul nostru sa vada cum masuri bune sunt aruncate in aer in Parlament. As vrea sa avem parte de o ratiune a oamenilor politici care sa puna interesul public pe primul loc", a spus Raluca Turcan.Intrebata ce poate face PNL pentru a iesi din acest blocaj, Raluca Turcan a precizat ca se asteapta motivarea CCR."Asteptam motivarea CCR, e foarte important sa vedem argumentele. Apoi, vom prezenta si masurile noastre. Fac un apel sa apara motivarea cat mai repede", a subliniat vicepremierul.I.O.