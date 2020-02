PNL explica de ce Guvernul a retras mai multe ordonante: A fost solutia sa nu ajungem la blocaj

Ziare.

Turcan a spus ca ar fi putut aparea un blocaj deoarece dupa aceste ordonante ar fi trebuit ca Guvernul sa mai dea altele, or in acest moment nu poate face acest lucru, fiind un Guvern interimar.Raluca Turcan a declarat, joi seara, la Digi 24, ca 18 din cele 25 de ordonante de urgenta emise de Guvern inaintea demiterii prin motiune de cenzura au fost publicate in Monitorul Oficial."Daca nu ma insel, mai exista doua care urmeaza sa fie publicate in Monitorul Oficial. 18 au fost publicate", a spus Turcan.Intrebata care au fost motivele care au stat la baza deciziei premierului de a retrage cinci ordonante, Turcan a explicat ca "au fost niste ordonante extrem de importante care creau arhitectura institutionala pentru folosirea fondurilor europene in urmatorul exercitiu financiar"."Doua au fost motivele care au stat la baza deciziei premierului de a nu mai publica aceste ordonante in Monitoul Oficial. Aceste ordonante, date cu o zi inaintea unei motiuni de cenzura unde exista posibilitatea respingerii Guvernului, au pus bazele unei guvernari pe mai multe domenii de activitate. Am avut ordonanta in sanatate, pe educatie, pe transporturi si pe fonduri europene.Pe fonduri europene au fost niste ordonante extrem de importante care creau arhitectura institutionala pentru folosirea fondurilor europene in urmatorul exercitiu financiar, astfel incat la 1 ianuarie 2021 sa putem intra deja cu proiecte pregatite pentru a valorifica fiecare euro pus la dispozitie de Comisia Europeana", a declarat Raluca Turcan.Vicepremierul a vorbit de un posibil blocaj."Aceste ordonante au fost adoptate cu rezerva insusirii tuturor avizelor de la Comisia Juridica si de la Ministerul Justitiei si Ministerului Finantelor.La avizul de la Ministerul Justitiei existau niste prevederi pentru aceste ordinante care ar fi trebuit sa conduca la alte ordonante de urgenta, ceea ce un Guvern demis nu mai poate face.Si atunci, solutia ca sa nu ajungem la un blocaj in aplicarea acestor ordonante de urgenta va fi ca ceea ce se poate face prin hotarare de guvern sau ordin de ministru, sa mergem in continuare in Guvernul interimar si sa intram in Parlament cu un proiect de lege initiat de catre PNL care sa reglementeze toate aspectele", a mai spus Raluca Turcan.Al doilea motiv este credibilitatea Romaniei in raport cu Comisia Europeana, a mai explicat vicepremierul."Al doilea motiv care a stat la baza acestei decizii de a nu le publica a fost acela ca s-a creat acest context negativ care dauneaza foarte mult credibilitatii Romaniei in raport cu Comisia Europeana, iar Guvernul Orban a fost mult prea serios.Toate negocierile pe care le-a avut cu Comisia Europeana pentru a lasa si cea mai mica suspiciune cum ca aceste ordonante de urgenta ar avea ceva slabiciuni.In consecinta, am transmis Comisiei Europene faptul ca vom intra cu un proiect de lege pentru care sa nu existe cea mai mica suspiciune", a mai spus Raluca Turcan.