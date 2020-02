PNL: Suntem capabili sa guvernam Romania cel putin patru ani de acum inainte

"Trebuie sa cerem romanilor: mergem la anticipate"

"Am atins o maturitate politica pe care nu o mai are niciun alt partid din Romania, nu numai ca am invins un adversar periculos, PSD, dar am aratat ca avem forta sa venim in fata romanilor cu pareri solide pe care sa le ducem la capat. (...) Am castigat alegerile europarlamentare, prezidentiale si guvernam Romania.Suntem intr-un moment de bilant in care va propun ca fiecare dintre dumneavoastra sa va insusiti aceste decizii pe care PNL le-a luat prin Guvern si care arata de fapt ca", a spus Turcan, la Consiliul National al PNL, care a avut loc la Parlament.Ea a acuzat PSD ca a "guvernat tara prost si nu si-a asumat nicio responsabilitate", lasand o "visterie praduita".Turcan a prezentat realizarile PNL de la preluarea guvernarii. Ea a aratat ca PNL a inchis bugetul pe anul 2019, acoperind plati restante de peste 10 miliarde de lei, a eliminat supraacciza la carburanti, taxarea contractelor de munca part-time."Am gasit, de asemenea, resurse financiare pentru majorarea salariului minim pe economie, pentru indexarea alocatiilor de stat pentru copii, pentru respectarea calendarului de majorare a salariilor din sectorul public si pentru cuprinderea in buget a resurselor pentru majorarea pensiilor. Vom face tot ce ne sta in putere sa gasim resursele financiare si pentru majorarea alocatiilor de stat pentru copii", a afirmat vicepremierul, adaugand ca 50 de miliarde de lei sunt alocati anul acesta pentru investitii publice si sunt redeschise santiere.Presedintele Ligii Alesilor Locali ai PNL, Gheorghe Flutur, a subliniat ca cel mai important pas pe care trebuie sa-l faca PNL este cel al alegerilor anticipate si ca acest lucru trebuie comunicat mai "apasat"."Nu noi am creat criza, ci PSD care si-a pierdut un aliat pe drum anul trecut si intr-o tara civilizata, cand nu mai ai majoritate, mergi la anticipate, nu este un moft. Nu putem merge cu 20% la infinit sica sa facem marile reforme pentru Romania, vrem o Romanie descentralizata, legatura provinciilor istorice, ca vorbim de reindustrializare, cat de greu este sa o faci cu 20% in Parlamentul Romaniei si asta trebuie explicat", a spus Flutur.El a solicitat conducerii PNL urgentarea procedurii de desemnare a candidatilor PNL la locale. "La 1 martie sa avem lucrurile clarificate", a adaugat Flutur.Vicepresedintele PNL Virgil Guran a vorbit despre atacurile la adresa ministilor, sustinand ca acestia sunt criticati pentru lucruri minore."Vedem tot felul de atacuri pe la televiziuni. Stiti ce ma bucura - ca ministrii nostri sunt atacati ca nu se stie exact ce suprafata are casa lor, ca un ministru vrea sa urce pe scari si nu merge cu liftul, ca un ministru vrea in timpul liber sa opereze (...), alt ministru daca are bunici am vazut ca este important la Finante, este foarte bine ca ne ataca cu astfel de lucruri pentru ca este o mare diferenta.Cei de la PSD erau atacati pentru furturi si banii din buzunar, pentru smecherii si pentru aranjamente.. Nu am auzit spunandu-se de vreun ministru de-al nostru ca fura, in schimb comunicarea noastra trebuie sa mearga spre a prezenta oamenilor ceea ce realizeaza ministrii nostri", a aratat Guran.