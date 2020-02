Raluca Turcan acuza PSD ca a marit pensiile pentru "momeala electorala" si apara OUG din Sanatate

OUG pe Sanatate: Sistemul ne costa vieti, fie mori, fie ai sechele pe viata

Ziare.

com

"In momentul de fata, in bugetul pe anul 2020 sunt bani prevazuti pentru majorarea pensiilor. Politica de majorare a pensiilor trebuie sa fie una predictibila. (...) Aplicam legea in vigoare", a afirmat Raluca Turcan, luni seara, intr-o emisiune la TVR.Aceasta a acuzat PSD ca, neimaginandu-si ca guvernul social-democrat va cadea, a prevazut majorari ale pensiilor inainte de alegeri, atat in anul 2018, cat si anul acesta.Turcan acuza PSD ca a folosit "ca momeala electorala" majorarea punctului de pensie. Potrivit vicepremierului, majorarea punctului de pensie ar trebui facuta la inceput de an, raportat la inflatie si la venitul mediu brut.Turcan a spus ca PNL face demersuri pentru reducerea "discrepantelor jignitoare" dintre pensii, iar calcularea pensiilor sa fie facuta pe baza contributivitatii."Pe noi ne intereseaza ajungerea la o echitate in sistemul de pensie astfel incat (...) sa nu se mai ajunga discrepante jignitoare, sa existe o reducere a acestor diferente si sa ajungem la recalcularea pensiilor pe baza de contributivitate", a mai spus Turcan.Intrebata de unde va asigura guvernul fondurile necesare majorarii punctului de pensie, Turcan a spus: "Vom prezenta".Legat de ordonanta de urgenta data in domeniul sanatatatii, pentru liberalizarea programelor nationale de sanatate, sunt salvate vieti."Stiti ca fiecare zi in care acest sistem nu se aplica ne costa vieti? (...) Daca tu faci infarct la Sibiu, cel mai apropiat centru in care ai acces la serviciul de interventie e la Targu Mures. Faci cateva ore. In acest timp, fie mori, fie ai sechele pe viata", a spus Turcan, in aceeasi emisiune.Ea a acuzat ca "o gramada de amatori" il jignesc pe ministrul Sanatatii si ii afecteaza reputatia. Turcan considera ca, daca Cosache ar fi vorbit din afara sferei politice, ca specialist in domeniul sanitar, ar fi fost apreciat."Omul asta a lucrat in privat si a lucrat in strainatate. Probabil ca, daca ar fi fost in spatiul public si ar fi spus ce trebuie facut in sistemul de sanatate, toata lumea ar fi stat pe margine si ar fi spus: 'Mama, ce dreptate are omul asta, asta-i solutia pentru sistemul de sanatate romanesc!' In momentul in care a facut pasul in politica si isi asuma asemenea decizie multi il fac infractor si il jignesc intr-un mod inimaginabil. Sunt o gramada de amatori si afecteaza reputatia unui om care si-a castigat un prestigiu la nivel mondial", a mai spus Turcan.Ea a afirmat ca o ordonanta de urgenta nu schimba un intreg sistem precum cel de sanatate, spunand ca "urmeaza si alti pasi".Turcan a explicat ca ordonanta nu a fost semnata de ministrul Sanatatii, ci de un secretar de stat pentru ca Victor Costache nu era in tara la acel moment."Semnatura s-a dat in sedinta de Guvern, pentru ca asa functioneaza", a spus Turcan.Vicepremierul a precizat ca in sedinta de Guvern a fost introdus articolul care interzice unitatilor sanitare private sa perceapa alti bani pacientilor inscrisi in programele de sanatate.In ceea ce priveste comparatia pe care Victor Costache a facut-o intre asigurarile CASCO si cele private de sanatate, Turcan sustine ca "a fost o figura de stil referitoare la un sistem de asigurari".Ea a acuzat ca majorarea salariilor medicilor nu a condus la cresterea calitatii serviciilor medicale si ca opersonalul medical este "sufocat in hartii"."Aceasta ordonanta nu favorizeaza sistemul privat, favorizeaza pacientul", a mai declarat vicepremierul.