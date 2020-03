Turcan e convinsa ca PNL il va propune iar pe Ludovic Orban pentru functia de premier

Ziare.

com

"Noi vom merge cu mandat, iar maine (vineri - n.red.), in sedinta noastra de conducere, am convingerea ca mandatul pe care-l va primi presedintele Ludovic Orban la consultarile de la Cotroceni va fi de a exercita functia de prim-ministru. Guvernarea Orban a fost o guvernare buna si este o guvernare buna", a afirmat Raluca Turcan, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Liderul liberal s-a aratat convins ca membrii PNL vor ca presedintele partidului sa conduca Guvernul in perioada dificila pe care o traverseaza tara si explica faptul ca Florin Citu a "inteles" ca, odata ce scenariul privind alegerile anticipate nu mai poate fi luat in calcul, trebuie sa isi depuna mandatul."As indrazni sa spun ca toti membrii PNL considera ca, intr-o perioada dificila cum parcurge Romania astazi, un guvern trebuie sa aiba atributii depline si presedintele partidului are cea mai mare autoritate sa exercite functia de prim-ministru.Florin Citu a inteles ca odata scos din discutie scenariul alegerilor anticipate (...) plus situatia generata de impactul asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului economic, autoritatea guvernamentala maxima poate fi exercitata din functia de prim-ministru de presedintele celui mai mare partid", a mai spus Turcan."Am convingerea ca saptamana viitoare vom avea vot de investitura chiar in cursul zilei de luni", a adaugat Turcan.Ea a spus ca PNL "pune pe masa cea mai buna oferta" si ca nu prelungeste, prin decizia lui Florin Citu de a-si depune mandatul de premier desemnat, criza politica."Florin Citu ar fi fost un premier bun, de aceea, l-am si propus, insa tinand cont de greutatea deciziilor pe care urmeaza sa le luam noi, ca partid (...) spunem 'daca vreti sa treaca Romana criza aceasta lasati-l pe Ludovic Orban prim-ministru cu aceasta echipa'", a afirmat Turcan.