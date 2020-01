Turcan explica de ce a sustinut inital alegerea primarilor intr-un tur

Ziare.

Precizarile au fost facute dupa ce presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a semnalat ca in 2011 Raluca Turcan s-a numarat printre parlamentarii care au sustinut modificarea Legii alegerilor electorale."Domnul Ciolacu a avut o scapare de matematica. A spus ca mi-am schimbat opinia cu 360 de grade. Poate ca ar trebui sa evalueze un pic cum e cu gradele cercului. Insa niciodata nu m-am dezis de opinii politice la care am fost parte sau voturi pe care le-am dat. (...) Contextul politic atunci era de acaparare a puterii de catre PSD - oarecum o situatie similara cu ce se intampla acum -, putea sa fi dus la scoaterea baronilor rosii din administratie.Nu s-a intamplat lucrul acesta. Am vazut ca au existat derapaje in timp, din nefericire, prin varianta alegerii primarilor intr-un singur tur. Si eu cred ca un om politic, daca sesizeaza ca o decizie nu si-a atins scopul, daca ea poate fi imbunatatita - mai ales daca este in acord cu ceea ce cer foarte multi oameni, iar sondajele arata ca 78% din populatia Romaniei si-ar dori alegerea primarilor din doua tururi -, sa nu persevereze intr-o greseala, ci sa corecteze o masura pe care a luat-o", a spus Turcan, pentru Digi 24.Totodata, a catalogat drept "politicianism ieftin" optiunea senatorului Titus Corlatean de a semnala in cadrul Comisiei de monitorizare a statelor membre apartinand Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei intentia Guvernului Orban de a modifica legislatia electorala in materie de alegeri locale cu doar patru luni inainte de alegeri.De altfel, comisia mentionata a aprobat, la solicitarea PSD, activarea procedurii de investigare a Romaniei din punctul de vedere al respectarii normelor democratice."E un politicianism ieftin. In primul rand, Consiliul Europei are mecanismele proprii prin care sa monitorizeze ce se intampla din punct de vedere electoral. In principal, aceasta institutie reactioneaza atunci cand democratia este slabita si pusa in pericol.Or, aceasta procedura, de alegere a primarilor in doua tururi, da drepturi mai multe, intareste democratia, apropie alesul de alegator. Asadar, nu exista absolut nicio justificare pentru un astfel de demers", a sustinut Turcan.Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a afirmat ca revenirea la alegerea primarilor in doua tururi este o decizie potrivita si ca sprijina guvernul in acest demers."Guvernul a decis sa isi angajeze raspuneerea pentru alegerea primarilor in doua tururi, se doreste revenirea la alegerea in doua tururi care este o alegere foarte potrivita. Ii sprijin total in acest demers. Este calea corecta de alege a unui primar, astfel incat jumatate plus unul dintre alegatori sa aleaga persoana care va fi primar", a spus Iohannis.