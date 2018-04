Turcan spune ca executarea pedepsei pentru coruptie la domiciliu e un lucru halucinant. PNL va contesta la CCR prevederile

Ziare.

com

Marti, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat mai multe amendamente la trei propuneri legislative referitoare la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate.Deputatii au stabilit ca persoanele condamnate, inclusiv pentru fapte de coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau executarea fractionata a pedepsei in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat.Raluca Turcan critica propunerea PSD si o catalogheaza drept "halucinanta", dar "in acord cu tot ceea ce au facut pana acum in Justitie"."Ce este mai devastator este ca au si un comportament extrem de tendentios, ca sa nu zic distructiv, la adresa a tot ceea ce inseamna dezbatere parlamentara, pentru ca acest amendament este facut la un proiect de lege al PNL, in acord cu tot ceea ce inseamna cadru european privind pedepsele compensatorii si din nefericire, cei de la PSD si-au propus sa demonstreze ca intr-adevar pot sa faca orice in Parlamentul Romaniei. Majoritatea lor distructiva s-a manifestat ca atare", a declarat liderul deputatilor PNL pentru RFI Romania Turcan a mai aratat ca PNL este "categoric impotriva acestui amendament" si ca astfel de decizii sunt luate doar pentru a-i scapa pe liderii coalitiei de guvernare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, "fie de dosare, iar daca nu pot de dosare, cu siguranta de executarea pedepsei".De altfel, si deputatul PNL Ioan Cupsa a sustinut acelasi lucru, ca proiectul initiat de liberali a fost denaturat de PSD, si a anuntat ca PNL va contesta la Curtea Constitutionala (CCR) prevederile introduse in Comisia juridica.Si liberalul Gabriel Andronache a subliniat ca reglementarea adoptata de comisie este "aberanta", iar deputatul USR Stelian Ion a afirmat ca prin modificarile adoptate in Comisia juridica PSD vrea sa incurajeze coruptia si infractorii.Potrivit Agerpres, in replica, presedintele Comisiei, Eugen Nicolicea (PSD), a afirmat ca prevederile adoptate sunt inspirate din legislatia internationala.