Turcan: Zeci de aziluri si centre de asistenta sociala risca sa fie inchise

"Zeci de aziluri si centre de asistenta sociala risca sa fie inchise! Mii de copii si persoane cu dizabilitati risca sa ramana fara ajutor de specialitate! PNL solicita rectificarea bugetului pentru protectia sociala si suplimentarea acestuia cu cel putin un miliard de lei: 668 milioane pentru protectia copilului, 304 milioane pentru protectia persoanelor cu handicap si cel putin 13 milioane pentru persoanele varstnice.In caz contrar, vor fi inchise zeci de aziluri pentru batrani, mii de copii si de persoane cu dizabilitati vor ramane fara sprijinul de specialitate. Guvernul social-democrat mimeaza grija pentru persoanele aflate in nevoie", a scris prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook Liderul deputatilor PNL a adaugat ca numai in Sibiu este necesara alocarea sumei de 31 de milioane de lei pentru protectia copilului si pentru centrele de asistenta a persoanelor cu handicap, Guvernul fiind responsabil cu asigurarea acestei sume de bani."Numai la Sibiu, de exemplu, este nevoie de 31 de milioane de lei, din care peste 20 de milioane pentru protectia copilului si peste 10 milioane pentru centrele de asistenta a persoanelor cu handicap. Anul acesta Guvernul a alocat pentru protectia sociala cu aproape 50% mai putin din cat era necesar iar Consiliul Judetean nu are cum sa prevada acesti bani din propriul buget.Prefectul are obligatia sa semnaleze aceasta situatie limita pentru a rezolva criza din sistemul de protectie sociala. Cei afectati de aceasta criza trebuie sa stie ca Guvernul are obligatia legala de a asigura bugetul institutiilor de protectie sociala, nu autoritatile locale", a completat Turcan.