Desi a gasit un deficit urias la fondul de pensii, Turcan spune ca e exclus ca Guvernul sa amane aplicarea legii, inclusiv majorarile din 2020

Ea spune ca noul Executiv a descoperit "in ministere lucruri greu de imaginat. Bugetul pentru tot anul 2019 a fost construit pe un deficit bugetar de vreo 2,76% (...). Adica la sfarsitul lunii trecute, deficitul a ajuns la peste 29 de miliarde de lei, adica 2,8% din PIB (...)Bugetul asigurarilor sociale, din care se platesc pensiile, s-a spus la constructia bugetului pentru acest an ca va avea un excedent de 2,9 miliarde de lei.".Intrebata daca Guvernul Orban ia in calcul amanarea aplicarii legii pensiilor, ea a raspuns: "".Amintim ca presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a declarat, miercuri, ca salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum au decis social-democratii."Nu suntem in situatia sa taiem salarii si pensii. Acest lucru trebuie spus in mod emfatic. Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de fata", a declarat, intre altele, Daianu.El a subliniat insa ca "marea provocare este bugetul pentru 2020", in conditiile in care cresterea de 40% la pensii este prevazuta de la 1 septembrie 2020."40% de la 1 septembrie 2020 nu poate fi amortizat, nu poate fi absorbit de buget. A crede ca poti sa ai o colectare mai buna a veniturilor fiscale inseamna ca intram in teritoriul metafizicii. Asa ceva nu este posibil", a mai afirmat presedintele Consiliului Fiscal.