Guvernul pregateste OUG pentru achizitiile publice si taxa de timbru pentru cine contesta licitatiile

"Sa stiti ca si aici am avansat foarte mult. Pe partea de achizitii publice lucram acum la un proiect si probabil ca in doua saptamani vom iesi cu el, de simplificare a procedurii achizitiilor publice si, mai mult decat atat, pe partea de fonduri europene urmeaza sa iesim cu o ordonanta de urgenta pentru a aduce completurile specializate pe procesele care blocheaza in momentul de fata proiecte de infrastructura pe fonduri europene.Ca sa poti obtine solutiile mai repede si daca sunt contestatari de profesie (...) Se judeca in regim de urgenta, exista si sanctiuni daca sunt contestatari de profesie.Gandim inclusiv o taxa de timbru pentru cei care vor sa conteste, astfel incat atunci cand contesti un proiect ai garantia ca acolo, intr-adevar, sunt niste probleme", a afirmat Raluca Turcan, marti seara, la B1 TV.