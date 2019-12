Raluca Turcan anunta ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea si pentru alegerea primarilor in doua tururi

cresterea salariului minim brut;

majorarea salariilor profesorilor;

indexarea alocatiilor de stat pentru copii cu rata inflatiei;

eliminarea supra-accizei la carburanti;

eliminarea supra-impozitarii contractelor de munca part-time;

eliminarea taxelor introduse prin OUG 114.

"PSD continua sa deturneze rolul Parlamentului si tergiverseaza adoptarea proiectelor importante si urgente. Acesta este motivul pentru care angajarea raspunderii este singurul mod de a rezolva urgentele ACUM! Ziua de astazi, din Parlament, a confirmat faptul ca naravurile PSD nu se schimba. Am vazut si aliante de conjunctura, si lipsa de mobilizare, pe fondul unei majoritati fragile, si o lipsa completa de seriozitate in abordarea prioritatilor. Toate acestea pun in pericol dezvoltarea tarii", a scris, miercuri seara, Turcan pe Facebook.De aceea, Turcan sustine ca Guvernul Orban a decis sa-si angajeze raspunderea si sa-si puna mandatul pe masa pentru legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor sociale si corectarea OUG 114."Romania va putea avea, pentru prima data in ultimii ani, o lege a bugetului adoptata la timp, astfel incat comunitatile locale sa-si poata croi propriile bugete si sa putem demara proiecte importante pentru romani. Bugetul pe anul 2020 aloca mai multe fonduri pentru sanatate si educatie fata de executia pe anul in curs. In plus, vom folosi banii europeni pentru finantarea unor proiectele specifice, in aceste domenii. Autoritatilor locale le vor fi alocate, de asemenea, mai multe fonduri pentru a sustine investitii in scoli si spitale", a mai scris Turcan.Potrivit acesteia, un alt obiectiv al bugetului este relansarea cresterii economice bazata pe investitii, nu doar pe consum."Vom mentine cresterile de pensii si salarii", a mai afirmat vicepremierul.Raluca Turcan precizeaza ca sunt incluse toate masurile pozitive care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie:"Pentru ca astazi PSD a refuzat sa supuna la vot alegerea primarilor in doua tururi si a presedintilor de Consilii Judetene din randul consilierilor, PNL poate fi adus in situatia de a angaja raspunderea Guvernului si pe aceste doua modificari legislative", a mai afirmat Turcan.Guvernul si-a asumat deja raspunderea pe mai multe proiecte - prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/2019 si Legea plafoanelor.De asemenea, Guvernul a anuntat, miercuri, ca-si va angaja raspunderea peLegea bugetului, pe Legea asiurarilor sociale si pe abrogarea OUG 114/2018.