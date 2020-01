Raluca Turcan e convinsa ca PNL poate castiga Primaria Capitalei

Ziare.

com

"Noi, in momentul de fata, plecam de la premisa, la oamenii pe care ii avem in partid, ca vom avea candidatul la Primaria Capitalei din partea PNL. Am indus ideea ca noi o sa avem un candidat foarte bun. (...) Eu in continuare cred ca, la increderea de care se bucura PNL in Bucuresti, cu candidatii pe care ii avem, noi putem castiga Primaria Capitalei cu PNL", a spus Turcan, la Realitatea Plus.Ea a afirmat ca exista posibilitatea unor discutii "mai aplicate" cu celelalte forte de dreapta pe tema candidatului la Primaria Capitalei doar daca alegerea primarilor nu va putea fi facuta in doua tururi de scrutin sau daca sondajele vor arata ca exista riscul ca reprezentantul PNL sa nu castige aceasta competitie."Daca vom vedea din analize, din sondaje ca exista un risc ca propriul nostru candidat sa nu castige aceasta competitie, ceea ce eu nu cred, nu ignoram, pentru ca aici intervine partea de responsabilitate politica. (...) Daca, prin absurd, s-ar ramane la alegerea primarilor intr-un singur tur, atunci, da, cred ca discutiile trebuie sa fie un pic mai aplicate", a sustinut Turcan.