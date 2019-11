Raluca Turcan: E incredibila situatia in care ne aflam. Avem un risc de dezangajare de 300 milioane de euro

Ziare.

"Numirea unui profesionist de exceptie in fruntea Ministerului Fondurilor Europene reprezinta practic o garantie a faptului ca, in primul rand, investitiile vor aparea si, in al doilea rand, ca fiecare ban european pe care il putem atrage il vom atrage.Consideram ca este incredibila situatia in care ne aflam in momentul de fata si anume cu un risc de dezangajare de 300 milioane de euro si cu probleme uriase in atragerea fondurilor pentru viitorul exercitiu financiar si nu ne referim la o suma mica, ne referim la 3,2 miliarde de euro", a spus Raluca Turcan.Ea a spus ca, daca ne uitam la dimensiunea resurselor de stat pe care le avem la dispozitie, putem constata ca atragerea fondurilor europene va reprezenta pentru multi ani de acum inainte o principala sursa de dezvoltare si, de aceea, mandatul ministrului Bolos are o insemnatate deosebita pentru ceea ce inseamna dezvoltare prin investitii a Romaniei."O scurta prezentare in cifre a situatiei bugetului de stat ne atrage si mai mult atentia de ce fondurile europene trebuie prioritate zero. Pentru ca la 9 luni avem un deficit cat pentru un an de zile, iar practic bugetul estimat, veniturile estimate la buget au fost cu 10 miliarde de lei mai mari decat veniturile realizate, ceea ce inseamna un deficit de bani de investitii urias.Pentru ca atunci cand nu-ti dramuiesti bine cheltuielile, locul din care iei bani pentru a acoperi cheltuielile curente obligatorii, pensii, salarii, il reprezinta sursele de investitii publice si atunci acestea trebuie compensate cu investitii din fonduri europene", a spus Raluca Turcan.