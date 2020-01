Raluca Turcan exclude un guvern de uniune nationala, daca trece motiunea. PNL este decis sa demareze alegerile anticipate

Solicitarea Ralucai Turcan

Problemele de la Comisia Juridica

"Excludem colaborarea cu PSD"

"Aici o sa va spun cateva lucruri foarte limpede:

Ziare.

com

"Suntem in linie dreapta pentru realizarea alegerilor anticipate si Partidul National Liberal este decis sa demareze procedura de alegeri anticipate si sa ajungem ca in acest an sa avem alegeri anticipate, astfel incat guvernarea eficienta pe care PNL a reusit sa o obtina pentru un termen scurt sa poata fi extinsa pentru cel putin patru ani de zile", a afirmat Raluca Turcan sambata, intr-o conferinta de presa la Sibiu, citata de News.ro. Aceasta a acuzat ca Romania are "un guvern care lucreaza si un Parlament care blocheaza", afirmand ca exista proiecte pe care Guvernul le sustine, dar care sunt blocate in Legislativ, spunand ca Parlamentul "este confiscat in continuare de PSD" si "faulteaza" Executivul."Prin anticipate putem spune ca se rezolva si se indeplinesc doua principii fundamentale. Unul este principiul democratic si anume ca structura parlamentara trebuie sa reflecte vointa oamenilor si s-a vazut ca in ultimele alegeri sustinerea PSD-ului s-a injumatatit, sustinerea PNL s-a dubat. (...) Al doilea principiu este cel al eficientei. Cand Guvernul lucreaza si Parlamentul blocheaza lucrurile trebuie sa gaseasca o rezolvare" a spus Turcan.In acest context, Turcan a cerut parlamentarilor sa accepte declansarea alegerilor inainte de termen."Cerem tuturor reprezentantilor Parlamentului Romaniei care inca nu au inteles necesitatea alegerilor anticipate sa accepte ca, daca vrem ca in Romania lucrurile sa functioneze bine, rapid si eficient, atunci Guvernul trebuie sa se sincronizeze cu Parlamentul, proiecte pentru care exista vointa atat la nivel de Guvern cat si de presedinte de tara sa poata sa fie rezolvate prin Parlament care sa aiba o structura care sa lucreze in interes public. (...)", a adaugat viceprim-ministrul.Raluca Turcan sustine ca in Camera Deputatilor, Comisia juridica "fuge" de fiecare data cand este prezentat un proiect important al Guvernului, scopul fiind acela de a bloca proiectele.Ea a criticat fosta guvernare PSD acuzand masurile "impotriva romanilor" si antieuropene pe care le-au luat predecesorii actualului executiv.Turcan mai spune ca organizarea de alegeri anticipate ar urma sa aiba loc odata cu alegerile locale, la finalul lunii mai sau inceputul lunii iunie.Vicepremierul Raluca Turcan a mai declarat, sambata, ca PNL nu va colabora cu PSD si ca este "o naivitate", daca presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, are pretentia "sa fie parte la o guvernare", relatateaza Agerpres. Intrebata daca vede posibil un guvern de uniune nationala, Turcan a aratat ca ideea a fost lansata de Marcel Ciolacu, "candidat la presedintia PSD".1 - Exista un singur partid politic cu care PNL exclude orice forma de colaborare si acela este PSD.2 - Romanii au avut timp trei ani de zile sa vada ce inseamna formula de guvernare inventata de catre PSD.3 - In momentul de fata, reprezentarea politica a PSD s-a injumatatit si credem ca este o dovada de naivitate si lipsa de ancorare in realitate sa ai pretentia sa oferi o guvernare sau sa fi parte la guvernare dupa ce trei ani de zile ai lucrat impotriva romanilor si a partenerilor internationali.", a declarat Turcan.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala.