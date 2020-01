Raluca Turcan: Exista bani pentru majorarea pensiilor

Ziare.

"Eu cred ca aici trebuie adaugat si punctul de vedere al premierului, care astazi a afirmat ca exista bani alocati pentru cresterea pensiilor. Si o completare pe care eu imi permit sa o fac este urmatoarea: romanii nu au de ce se ingrijora.In momentul in care PNL a ajuns la guvernare si a fost instalat Guvernul Orban, noi am fost preocupati de bunastare si am luat o serie de masuri care intr-adevar tintesc acolo unde este nevoie, sprijina mediul de afaceri, atrage fonduri europene, astfel incat Romania sa se dezvolte si romanii sa aiba bunastare. Sunt bani pentru majorarea pensiilor, nu vad de ce acest subiect trebuie sa fie in permanenta rostogolit, atata timp cat in bugetul de stat, pe care noi l-am facut cu niste uriase presiuni financiare lasate in brate de guvernul precedent, am inclus bani pentru majorarea pensiilor", a declarat Raluca Turcan, miercuri, intr-o conferinta de presa, intrebata despre aplicarea Legii pensiilor.Anterior, la Palatul Victoria, premierul Ludovic Orban a reafirmat ca banii pentru marirea pensiilor au fost prevazuti in buget."Pozitia guvernului este exprimata de ministrul Finantelor si de mine. Noi am prevazut in legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale de stat suma necesara pentru aplicarea legii pensiilor si, ca atare, vom creste pensiile", a declarat Orban.