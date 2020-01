Raluca Turcan spune ca Guvernul ar putea da OUG pentru pentru sefii de Consilii Judetene

Ziare.

"Optiunile partidelor care au sustinut guvernul PNL sunt ferme de data aceasta, de la UDMR, ALDE, PMP, inclusiv ProRomania, de a reveni la varianta de alegere a sefilor Consiliilor Judetene, adica de a fi alesi de consilieri, ceea ce inseamna sanse foarte mari in Parlament ca ordonanta PSD sa fie respinsa si sa reveni la varianta initiala.Daca nu se ajunge la un acord in Parlament - si vom incerca in prima saptamana a sesiunii parlamentare sa aducem acest proiect pentru a reveni la sistemul initial, atunci nu excludem la o ordonanta prin care aceasta problema sa fie transata si sa respectam si al doilea punct, anume alegerea presedintilor de CJ din randul consilierilor locali" a declarat Raluca Turcan.Ea a reamintit ca alegerea directa a presedintilor de consilii judetene a fost decisa prin ordonanta de urgenta, act care este inca in dezbatrerea Legislativului."Dupa parerea mea, este adevarat ca trebuie sa se revina si la alegerea Presedintelui Consiliului Judetean din randul consilierilor judeteni si nu prin alegere directa. Cu siguranta exista o gandire la nivel de Guvern si cu siguranta, la momentul potrivit, Guvernul va va spune cum vede lucrurile", a declarat, tot joi, presedintele Klaus Iohannis