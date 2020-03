Raluca Turcan vine cu precizari dupa ce a fost criticata ca a vorbit despre inghetarea anului scolar

Ziare.

com

"In momentul de fata, specialistii realizeaza o analiza a situatiei la zi din perspectiva predarii prin platformele online care au inceput sa devina functionale si din perspectiva numarului de unitati scolare atrase in acest proces.Dupa ce finalizam aceasta evaluare, se va lua o decizie, va fi discutata cu toti partenerii: plecand de la asociatiile de elevi, parinti si profesori, astfel incat sa existe o predictibilitate in ceea ce priveste modul de desfasurare a etapei de evaluare si, pana la urma, de perspectiva in care ne aflam in acest an scolar pentru copii din Romania. (...)Mi-e greu sa spun, sa anticipez un numar de zile, (...) cert este ca aceasta decizie va fi luata astfel incat toata lumea sa aiba sansa sa fie bine pregatita. In primul rand, vorbim de o evaluare care la baza trebuie sa aiba ceea ce se preda in scoala si capacitatea de mobilizare pentru punerea in practica a acestei evaluari, de aceea timpul in care sa anuntam aceasta decizie inainte trebuie sa fie unul considerabil", a precizat Turcan, la Realitatea Tv.Ea a spus ca varianta inghetarii anului scolar din perspectiva Romaniei este extrem de putin probabila, mentionand ca a prezentat trei ipoteze de lucru."Eu am prezentat - in momentul in care mi-a fost adresata o intrebare - care sunt ipotezele de lucru in toata lumea, nu numai in Romania, ca nu ne-am nascut noi singuri invatati. Aceste trei ipoteze de lucru nu pot sa nu fie cumulate. In Romania nu se poate intampla ceva cu totul diferit de ceea ce se intampla in tarile din jurul nostru, pentru ca, dupa un examen de evaluare, urmeaza posibilitatea tinerilor sa treaca intr-un alta etapa de educatie. Asadar sistemul de educatie din Romania, inclusiv partea de evaluare, trebuie sa fie compatibila cu ceea ce se intampla in strainatate", a explicat Raluca Turcan.Turcan a completat ca toate ipotezele acestea de lucru "sunt date statistice", plecand de la ceea ce se intampla in acest moment in lume."Eu cred ca vom incerca sa facem cat mai eficienta aceasta modalitate de pregatire online a elevilor si tinerilor si, in consecinta, evaluarea sa se faca pe ceea ce s-a predat in acest an scolar. (...) Spiritele pot sa fie mai tensionate, pot sa inteleg lucrul acesta, cu totii trecem printr-o perioada de criza.Din perspectiva decidentului Raluca Turcan, eu pot sa va asigur asupra unui lucru: aceasta decizie va fi luata ca urmare a evaluarii facute de specialisti, a consultarii publice cu toate partile implicate intr-un interval de timp care sa asigure buna implementare a acestei decizii. In rest fiecare se raporteaza mai mult sau mai putin tensionat la o analiza lucida pe care eu am pus-o pe masa, nu abstract in Romania, ci la nivelul intregii comunitati academice si educationale", a mai spus vicepremierul.In legatura cu reactiile aparute in urma afirmatiilor sale, Turcan a declarat: "Privesc cu cumpatare reactiile din spatiul public, cu intelegere, dar, in acelasi timp, va ofer o garantie ca o decizie de o asemenea amploare nu va fi luata nici pe picior, nici din interes politicianist meschin (...), ci strict din perspectiva beneficiului asupra elevului si a capacitatii elevului de integrare in etapele educationale ulterioare".Raluca Turcan declarase luni dimineata ca exista trei scenarii posibile in privinta anului scolar . "Sunt trei etape posibile, cel putin din perspectiva mea. Una ar fi ca anul scolar sa continue si evaluarile sa fie asa cum au fost prevazute, dar e un scenariu destul de greu de atins, intrucat deja se prefigureaza inchiderea scolilor peste perioada anuntata. Al doilea scenariu ar fi al decalarii evaluarilor, iar al treilea ar fi al repetarii anului, insa vom vedea. E foarte dificil de afirmat acum care va fi solutia", a sustinut vicepremierul la RFI.Ulterior, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat ca la acest moment nu se ia in calcul inghetarea anului scolar sau amanarea examenelor nationale